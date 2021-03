Covid, lo studio: “Il contagio si attenuerà dalla seconda metà di aprile”

L’incubo potrebbe finire presto: secondo lo studio “Models of COVID-19 Daily Confirmed Cases in Different Countries” pubblicata sulla rivista Mathematics, infatti, il contagio in Italia potrebbe attenuarsi a partire dalla seconda metà di aprile 2021.

A firmare la pubblicazione scientifica la prof.ssa Maria Alessandra Ragusa dell’Università di Catania e dei docenti Hamdy Ahmet dell’Higher Institute of Engineering El-Shorouk Cairo, Othman Omar e Reda Elbarkouky del Physics and Engineering Mathematics Department, Faculty of Engineering e Ain Shams dell’University Cairo.

Un metodo di ricerca innovativo

«In questa ricerca – spiega la prof.ssa Maria Alessandra Ragusa del Dipartimento di Matematica e Informatica – come modo per prevedere le prossime ondate di Coronavirus è stato utilizzato un nuovo stato dell’arte per modellare i casi confermati quotidianamente in diversi paesi. In questo studio i paesi sono classificati in base al tempo dell’onda virale completa e alle temperature medie annuali. Di conseguenza se il tempo dell’onda virale è inferiore, la velocità di trasmissione del virus sarà maggiore».

Lo studio si è concentrato sui casi di Covid19 in Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Russia, Arabia Saudita ed Egitto. Successivamente sono stati divisi per fasce climatiche attingendo ai dati ritenuti validi dal 1° marzo 2020 al 15 novembre 2020.

Su questa linea, i ricercatori hanno potuto pertanto prevedere diversi scenari per ogni paese nel periodo tra il 16 novembre 2020 e il 10 aprile 2021. Ma questi modelli hanno dovuto mantenere il confronto con i dati a seguito delle vaccinazioni.

Sulla base di questi dati i paesi in esame è stata stilata una classifica divisa in tre categorie principali: Arabia Saudita ed Egitto sono stati inseriti nella prima categoria con una velocità di trasmissione inferiore; Italia, Germania e Regno Unito nella seconda categoria con velocità di trasmissione medie; Stati Uniti e Russia nella terza categoria con velocità di trasmissione alta.

L’esito

Nella prima categoria la prima ondata del Coronavirus impiega 180 giorni per completare un ciclo virale, nella seconda categoria 90 giorni per completare il primo ciclo virale con una maggiore velocità di diffusione del virus. Mentre nella terza i paesi prendono il più alto tasso di diffusione del virus e il ciclo virale viene completato senza interruzioni.

Di conseguenza, nel caso dell’Italia, già a partire dalla seconda decade di aprile 2021 la diffusione del Covid-19 è destinata ad attenuarsi.

E.G.