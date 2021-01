Covid, leggera risalita dei contagi in Sicilia: 996 nuovi casi e 38 vittime

La risalita dei contagi da Covid in Sicilia resta bassa ma costante. Nel bollettino di oggi 27 gennaio 2021 sono 996 i nuovi casi di positività al virus su 29.270 tamponi processati. La percentuale tra test e positivi, però, è in calo: 3,4%. Alti, invece, il numero di decessi in un solo giorno, sono 38 le vittime della pandemia in questa giornata per un totale, quindi, di 3.334 morti dall’inizio dell’emergenza pandemica. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive. Nei reparti di rianimazione ci sono 232 presenze con +3 ingressi rispetto a ieri, mentre, i pazienti ricoverati sono 1653 (-11). I guariti nelle ultime 24h sono 1407.

Palermo 270 nuovi casi, Catania 230

La suddivisione provinciale vede ancora Palermo prima per contagi con 270 nuovi casi. Segue Catania con 230, Messina 192, Trapani 87, Siracusa 97, Ragusa 15, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17.

G.G.