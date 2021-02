Covid, la situazione sull’Isola: +578 casi in 24h e 21 morti

Il bollettino giornaliero del ministero della Salute fotografa 578 nuovi casi di Covid in Sicilia: insieme alla Sardegna con 0.68, l’Isola conquista il titolo di regione con Rt più basso d’Italia con indice di contagio attestato intorno a 0.71

La curva epidemiologica scende leggermente rispetto a ieri quando i contagi erano ben 613. Ad oggi, venerdì 26 febbraio, si contano 21 morti nelle ultime 24h.

I pazienti ricoverati in area medica sono 776 (-3) mentre i siciliani in terapia intensiva 132 (+1). L’aggiornamento segnala 986 guariti: degli attuali 26.597 soggetti attualmente positivi, 25.689 persone si trovano in isolamento domiciliare.

I dati provincia per provincia

La situazione sull’Isola: Palermo si conferma ancora capofila con quasi il doppio dei nuovi positivi rispetto alle altre province

Palermo: 265 nuovi casi;

Catania: 123;

Messina: 66;

Trapani: 17;

Siracusa: 40;

Ragusa: 14;

Caltanissetta: 17;

Agrigento: 16;

Enna: 20

E.G.