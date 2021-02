Covid, in Sicilia frenano contagi: 484 nuovi casi. La distribuzione provinciale

Covid, in Sicilia frenano i contagi: sono 484 i nuovi casi di positività al virus rilevati oggi su 23.794 tamponi processati. La percentuale tra test e positivi, quindi, è del 2,0%. Si contano, purtroppo, altri 24 decessi. Ma la curva dei contagi è in netta diminuzione nell’Isola, così come si evince dal bollettino del Ministero della Salute. A livello nazionale invece si assiste a un altro lieve incremento dei nuovi casi.

Quanti positivi ci sono in Sicilia?

Attualmente si contano 33.655 positivi nella regione, ieri erano 34.480. Questo drastico calo si deve anche alla notevole incidenza dei guariti/dimessi; nelle ultime 24h sono stati ben 1.285 i pazienti considerati guariti dal virus. Sul fronte dei ricoveri si contano 961 ospedalizzati con sintomi da Covid, mentre, 154 sono i pazienti gravi nei reparti di terapia intensiva con 6 nuovi ingressi nell’ultima giornata.

Catania solo 46 nuovi casi

Catania conta solo 46 nuovi casi in 24h, mentre, a Palermo si registrano 231 nuovi contagi. Seguono Messina 56, Trapani 17, Siracusa 42, Ragusa 7, Caltanissetta 31, Agrigento 39, Enna 15.

G.G.