Covid, in Sicilia crescono i casi il primo dell’anno: 1.122 positivi, 28 decessi

Covid, impennata di casi di positività al virus in questo primo giorno del nuovo anno. Sono 1.122, infatti, i nuovi positivi in territorio siciliano, su 7.497 tamponi processati; 28 i decessi nelle ultime 24h che portano il totale a 2.440 decessi nell’Isola, dall’inizio della pandemia. Crescono anche i ricoveri nelle terapie intensive +5, rispetto a ieri, con un totale di 176 presenze nei Reparti siciliani. Anche gli ospedalizzati sono in crescita con +9 ingressi rispetto a ieri, quindi, attualmente sono 1.249 i pazienti ricoverati. Si segnalano, invece, 615 guariti.

Catania nuovi 319 casi

Catania conta nuovi 319 casi di positività al Covid, seguono Palermo 223, Messina 171, Ragusa 54, Trapani 129, Siracusa 107, Caltanissetta 55, Agrigento 63, Enna 1.

G.G.