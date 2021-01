Covid, in calo contagi e ricoveri in Sicilia: 846 nuovi casi in 24 ore

Covid, calo drastico dei contagi e dei ricoveri in Sicilia nell’arco di 24 ore. Sono 846 i nuovi casi di positività all’infezione rilevati oggi nell’Isola su 25.251 tamponi processati. È un’ottima notizia per la Sicilia che tra 48 ore sarà zona arancione. L’indice di positività, infatti, si abbassa al 3,35%.

Il numero dei decessi, però, è ancora alto. Sono 35 i pazienti deceduti in questa giornata, mentre, anche oggi si registra un vero e proprio boom di guariti con 2.210 pazienti guariti/dimessi. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 208 contro i 211 di ieri. Ma in flessione sono anche gli ospedalizzati, con 1.553 presenze a fronte delle 1.584 di ieri.

Palermo +328 nuovi casi, Catania +200

Palermo in 24h conta +328 nuovi casi. Segue Catania +200, Messina +85, Trapani +69, Siracusa +51, Ragusa +34, Caltanissetta +30, Agrigento +38, Enna +11.

G.G.