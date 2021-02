Covid, il bollettino dell’11 febbraio in Sicilia: numeri in rialzo e altri 26 morti in 24h

Covid: sono 760 i nuovi casi di positività al virus registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.602 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano 695. Il rapporto tra test e positivi si attesta al 3,51%.

In calo rispetto a ieri ma pur sempre alto è il numero dei decessi: 26 in poche ore; il computo delle vittime totali sale quindi a 3.783 dall’inizio della pandemia. Sul fronte dei ricoveri in ospedale si contano 1.236 presenze -42 rispetto a ieri, mentre, i pazienti in terapia intensiva sono 165 con -5 rispetto al giorno precedente. Boom di guariti: si contano 1.666 guariti/dimessi nelle ultime 24 ore.

Palermo 374 nuovi casi, Catania 104

Palermo registra 374 nuovi contagi. Segue Catania con 104, Messina con 66, Trapani con 43, Siracusa con 85, Ragusa con 20, Caltanissetta con 33, Agrigento con 28 e Enna con 7.

G.G.