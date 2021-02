Covid, il bollettino del 10 febbraio: 695 nuovi casi e 29 decessi in Sicilia

Covid, Sicilia: la curva di contagi frena, rispetto a ieri, ma rimane abbastanza alta (in vista dell’eventuale ingresso in zona gialla). Sono 695 i nuovi casi di Covid, registrati nelle ultime 24h, a fronte di 22.360 tamponi processati. Si registra, inoltre, un boom di decessi: 29 in un solo giorno. Tra gli attuali positivi nell’Isola (37.587) si contano, inoltre, 1.600 pazienti guariti/dimessi, 1.108 persone ricoverate con sintomi in ospedale e 170 presenze in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi in appena 24 ore.

Palermo 218 nuovi casi, Catania 197

Palermo conta 218 nuovi casi in questa giornata. Segue Catania 197, Messina 93, Agrigento 58, Siracusa 38, Trapani 33, Ragusa 23, Caltanissetta 22, Enna 13.

G.G.