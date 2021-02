Covid, il bollettino: 789 nuovi casi in Sicilia. Catania +211 contagi

Covid, i numeri del contagio sono leggermente in calo, rispetto a ieri in Sicilia. 789, infatti, i nuovi positivi rilevati nella giornata di oggi, giovedì 4 febbraio, così come rilasciato dal Bollettino del Ministero della Salute.

Palermo 315 nuovi casi, Catania 211

La distribuzione dei casi nelle province vede Palermo con 315 nuovi casi. Segue Catania con 211, Messina 49, Trapani 61, Siracusa 63, Ragusa 10, Caltanissetta 36, Agrigento 34, Enna 10.

Dati in aggiornamento.

G.G.