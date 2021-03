Covid, focolaio under 25 nelle Madonie: Sindaco chiede zona rossa alla Regione

I numeri sono da focolaio in alcuni comuni nelle Madonie, soprattutto tra gli under 25. Il paesino più colpito, attualmente, è San Mauro Castelverde dove si registrano circa 50 positivi e 60 persone in quarantena su circa 1.400 abitanti. Il dato è preoccupante. Il sindaco, Giuseppe Minutilla, pertanto, chiede alla Regione di istituire la zona rossa nel territorio comunale con chiusura di istituti scolastici e uffici pubblici.

La segnalazione arriva da Gangi, dove, tramite screening scolastico son venuti fuori diversi casi di positività al virus tra i ragazzi; successivamente si è accertato che anche molti alunni di una scuola di Cefalù erano positivi.

Feste clandestine, pane per i denti del Covid

Complici dell’aumento di contagi diversi festini clandestini, organizzati da ragazzini, in alcune case di campagna. In svariate occasioni, quindi, il numero dei presenti era abbastanza alto e comprendeva ragazzi di molti comuni nelle Madonie.

G.G.