Covid, esplosione di casi in Sicilia. Catania +557 contagiati in meno di 24h

Covid, i dati di oggi in Sicilia: sono 1.969 i nuovi casi di positività rilevati nell’arco di 24 ore su 10.542 tamponi effettuati. Si segnalano 36 nuove vittime, quindi, 4 in meno rispetto a ieri. Ma il tasso di positività risulta sempre alto, si attesta, infatti, al 18,6%. Sul fronte dei ricoveri: 208 sono i pazienti in terapia intensiva con un incremento di 14 nuovi ingressi, mentre, gli ospedalizzati sono 1.371.

Catania 557 nuovi casi

Catania rimane la provincia con più casi: 557 le infezioni registrate nella provincia etnea. Segue Palermo, 380 a Messina, 218 a Siracusa, 124 a Trapani, 79 ad Agrigento, 71 a Caltanissetta, 62 a Enna e 33 a Ragusa.

G.G.