Covid, curva contagi stabile in Sicilia: 474 nuovi casi e 18 decessi nell’ultima giornata

Covid, la curva dei contagi si mantiene stabile in Sicilia. I nuovi positivi, stando al bollettino del Ministero della Salute di questo 20 gennaio, sono 474 su 23.307 tamponi processati. Scendono molto anche i decessi: solo 18 in 24 ore.

In calo le ospedalizzazioni

Si contano 145 presenze in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri) e 862 ricoverati in area medica (ieri erano 884). Il numero dei guariti nell’ultima giornata è altissimo: 2.119 le persone dimesse/guarite.

Palermo 221 nuovi casi, Catania 79

I nuovi casi nelle province: Palermo sempre prima per nuovi contagi: 221. Seguono Catania +79, Messina +34, Trapani +18, Siracusa +45, Ragusa +21, Caltanissetta +15, Agrigento +24, Enna +17.

