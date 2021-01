Covid, contagi scendono ancora: 716 nuovi casi in tutta la Sicilia

Covid, drastico calo dei contagi in Sicilia, in appena 24 ore. Sono, infatti, 716 i nuovi casi di positività all’infezione su 32.850 tamponi processati. I dati sono davvero ottimi nell’Isola che da domani entra in zona arancione e che già da diversi giorni vanta una notevole diminuzione dei casi.

Le vittime, però, rimangono alte. Sono ben 32 i decessi riscontrati nell’arco di un giorno. I ricoveri nei reparti di terapia intensiva, invece, non riscontrano un affaticamento. Le presenze, tutt’ora, sono 204 con 8 nuovi ingressi, mentre, gli ospedalizzati con sintomi sono 1.325 a fronte dei 1.345 di ieri. Anche nella giornata di oggi si registra un’esplosione di guariti con 1.260 pazienti dimessi/dichiarati guariti in questa giornata.

Palermo 260 nuovi casi

Palermo nell’arco di 24 ore conta 260 nuovi casi di Covid. Segue Catania 109, Messina 142, Trapani 52, Siracusa 49, Caltanissetta 46, Agrigento 32, Ragusa 14, Enna 12.

G.G.