Covid, contagi galoppano: Rt nazionale sale a 1,16

I contagi da Covid galoppano nella penisola. È quanto si evince dalla cabina di Regia dell’ISS che monitora i dati del contagio settimanale.

Nel report si evidenzia che la settimana trascorsa (1-7 marzo) ha segnato un notevole incremento di positivi. Informano dall’ISS “una importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100.000 abitanti (01/03/2021-07/03-2021) vs 194,87 per 100.000 abitanti (22/02/2021-28/02/2021)”.

L’Rt ne è la prova: da 1,06 sale a 1,16. Il Covid sta allargando i tentacoli.

Cresce richiesta posti letto nelle terapie intensive

Di pari passo alla curva di contagio si alza anche la richiesta di posti letto nei reparti di Rianimazione con quota 31% rispetto al 26% della settimana scorsa. Il comunicato dell’ISS segnala che “il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.327 (02/03/2021) a 2.756 (09/03/2021); il numero di persone ricoverate in aree mediche è anche in aumento, passando da 19.570 (02/03/2021) a 22.393 (09/03/2021)”. I dati sono soggetti a oscillazioni regionali ma “impongono comunque misure restrittive” fanno sapere dalla cabina di Monitoraggio.

