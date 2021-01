Covid, Catania perde il primato per contagi. 1.641 nuovi casi nell’Isola

Covid, il bollettino del 19 gennaio 2021: sono 1.641 i nuovi casi di positività al virus, nelle ultime 24h, in Sicilia. Il numero è in netto aumento rispetto al dato rilevato ieri, in cui sono stati diagnosticati 1.278 casi. I decessi, invece, sono stati 37 in un solo giorno. Sul fronte delle terapie intensive si contano ben 22 nuovi ingressi nell’ultima giornata, ieri erano stati 19, per un totale di 211 presenze nei reparti siciliani. Gli ospedalizzati con sintomi Covid, invece, sono 1.456. Le guarigioni complessive, dall’inizio della pandemia, sono state 73.057 con ben 962 pazienti dimessi o guariti nell’ultima giornata.

Catania 237 nuovi contagi

La suddivisione dei casi a livello provinciale vede Palermo come capofila con 569 nuove infezioni in 24h. Seguono 325 a Trapani, 237 a Catania,198 a Messina, 165 a Siracusa, 62 a Caltanissetta, 53 ad Agrigento, 27 a Ragusa e 5 a Enna.

G.G.