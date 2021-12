Covid, casi in netto rialzo. 1404 nuovi positivi in Sicilia

Ieri il numero dei contagi arrivava a mille, oggi i dati registrano 1404 nuovi positivi al covid in Sicilia. In un giorno 367 soggetti positivi in più.

Il coronavirus sembra non lasciare scampo. Seppur la nuova variante covid sembra essere tenuta a bada, i numeri delle persone colpite dal covid non fanno che crescere. Registrati in un giorno quasi 400 nuovi contagi su 31.618 tamponi processati. Secondo quanto riportano i dati del bollettino quotidiano del Ministero della Salute l’indice di positività è salito al 4,4%.

La ripartizione dei casi covid nelle principali città dell’isola vede 352 casi a Messina, 290 a Catania, 248 a Palermo, 117 ad Agrigento, 109 a Caltanissetta, 102 a Trapani, 93 a Siracusa, 72 a Enna e 21 a Ragusa.

Registrati 12 decessi (2 il 14 dicembre, 7 il 13 dicembre, 1 l’11 dicembre, 1 il 10 dicembre e 1 il 9 dicembre) e 779 i guariti. In crescita anche i ricoveri in regime ordinario (+21 sul dato di ieri) e 49 in terapia intensiva.

Tra le regioni Italiane la Sicilia si piazza al settimo posto in classifica per numeri di contagi giornalieri.

In vista di questi dati non si non che chiedersi se per le feste ci saranno nuove restrizioni da osservare e se torneremo in zona rossa.