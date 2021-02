Covid, casi in calo ma decessi in crescita: 616 nuovi casi e 31 morti in Sicilia

Covid, Sicilia: nel giorno della Santa Patrona catanese si registrano 616 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore. Leggero calo dei numeri in Sicilia in questo venerdì 5 febbraio; sono 616, infatti, i nuovi casi di positività all’infezione su 25.206 tamponi processati. Il tasso di incidenza quindi si attesta al 2,5%, un valore molto basso.

Non scende, però, il numero dei decessi. Si contano, infatti, altre 31 vittime della pandemia nell’Isola. Il numero è in rialzo rispetto a ieri (24). Ma, di contro, si registrano tanti guariti in 24 ore: 1.685 i siciliani risultati negativi al Covid. Degli attuali positivi, invece, 1.244 sono i ricoverati con sintomi, in ospedale, mentre 182 sono le presenze nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 187) con +9 ingressi nelle ultime ore.

Palermo altri 226 nuovi contagi, Catania +151

Palermo rimane, ancora, la provincia più colpita con ulteriori 226 nuovi contagi. Segue Catania 151, Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8.

G.G.