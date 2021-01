Covid, calo positivi nell’Isola: 944 nuovi casi e oltre 2000 guariti in 24 ore

Covid, i dati di oggi in Sicilia: 944 i nuovi positivi su 25.461 tamponi processati in 24 ore. I decessi, però, rimangono alti anche oggi con 37 vittime in un solo giorno. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia, quindi, sale a 3.408 pazienti deceduti.

L’indice dei positivi, invece, scende a quota 44.267 con 1.909 casi in meno rispetto a ieri e un boom, anche oggi, di guariti. Sono 2.816, infatti, i pazienti guariti/dimessi in questa giornata. Le presenze nei reparti di terapia intensiva sono stazionarie a 211 pazienti intubati, mentre, i ricoverati con sintomi sono 1.373.

Palermo 291 nuovi casi, Catania 177

Palermo conta +291 nuovi casi di Covid. Segue Catania con +177, Messina +137, Trapani +141, Siracusa +61, Ragusa +10, Caltanissetta +53, Agrigento +57, Enna +17.

G.G.