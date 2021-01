Covid, calo dei contagi in Sicilia: 875 nuovi casi in 24 ore

Covid, il bollettino del 24 gennaio segna una drastica diminuzione dei casi in Sicilia. Sono 875 i nuovi contagiati in 24 ore, nell’Isola. Rimane, purtroppo, ancora alto l’indice dei decessi, 32 morti nell’ultima giornata. Stando agli ultimi rilevamenti la Sicilia, ora, risulta la settima regione, per contagi, a livello nazionale dopo Lombardia, Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Veneto e Puglia.

I nuovi 875 casi fanno salire il numero dei positivi a 47.654, di questi 45.996 sono in isolamento domiciliare, mentre, 1.431 sono i ricoverati con sintomi e 227 i ricoverati gravi nei reparti di terapia intensiva con 15 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I pazienti guariti sono 816( nel computo anche i dimessi)

Catania 211 nuovi casi

La suddivisione dei casi per provincie siciliane: Messina è la prima provincia per casi, sono per 224. Seguono 211 a Catania, 157 a Siracusa, 122 a Palermo, 65 a Caltanissetta, 33 a Ragusa, 28 a Enna, 22 a Trapani e 13 ad Agrigento.

G.G.