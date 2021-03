Covid, bollettino 3 marzo in Sicilia: 539 nuovi casi e 17 decessi

Covid, il Bollettino del Ministero della Salute del 3 Marzo nell’Isola registra 539 nuovi casi positivi all’infezione su 25.171 tamponi processati. Il tasso di positività, quindi, si mantiene dell’2,1%. I decessi, però, non scendono: 17 i morti nelle ultime 24 ore. Nonostante la curva si mantenga abbastanza stabile nell’Isola, l’Rt si è alzato (anche se di pochissimo).

Situazione analoga anche nelle altre regioni; alcune con molteplici casi di varianti soprattutto inglese. La Sicilia, per il momento, non rientra nella morsa delle varianti e nemmeno delle ospedalizzazioni. Sul fronte medico, infatti, sono 696 i ricoverati in ospedale con sintomi da Covid (ieri erano 726) i ricoveri in terapia intensiva, invece, sono 117 (ieri erano 123) con 2 nuovi ingressi nelle ultime ore. Anche in questa giornata si registra un boom di pazienti guariti/dimessi: 1.122 in totale.

Palermo 190 nuovi contagi, Catania 150

La suddivisione provinciale vede sempre Palermo capofila provinciale con 190 nuovi casi di Covid, in queste ultime 24 ore. Seguono Catania +150, Siracusa +47, Agrigento +44, Messina +36, Ragusa +28, Caltanissetta +22, Trapani +12, Enna +10.

G.G.