Covid-19, positivo ad Aci Castello

Un cittadino di Aci Castello è risultato positivo al tampone del Coronavirus. L’uomo, secondo fonti vicine, sarebbe reduce da un viaggio al Nord Italia e atterrato in Sicilia presentando già uno dei sintomi, ossia la febbre.

Ad annunciare la positività del castellese, il sindaco Carmelo Scandurra con un post su Facebook.

«Ho appreso che un nostro concittadino risulta positivo al Covid-19. La persona si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera di Catania. Il nucleo familiare attualmente è in buono stato di salute e non riferisce alcuna sintomatologia particolare. È sottoposto ad autoisolamento ed è in costante colloquio con le autorità sanitarie preposte, oltre che al medico di famiglia. Ho ritenuto opportuno, prima di diffondere questo comunicato, avere un confronto con i familiari e con il medico curante della famiglia», scrive il sindaco di Aci Castello.

«Insieme a moltissimi sindaci dell’area Metropolitana di Catania, abbiamo sottoscritto e inviato una nota all’ANCI Sicilia, con la quale lamentiamo la mancanza di comunicazione di dati ufficiali. Tale mancata comunicazione pone i sindaci nella totale impossibilità di assicurare l’attivazione dei controlli di sicurezza e un’adeguata tutela dei cittadini. Abbiamo -conclude Scandurra- dunque chiesto l’attivazione di un protocollo di comunicazione ai Sindaci, dei casi positivi di contagio sul territorio».

E.G.