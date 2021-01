Covid: 1158 nuovi casi nell’Isola, stabili le terapie intensive

Covid, il bollettino del 23 gennaio in Sicilia: sono 1.158 i nuovi casi di positività all’infezione diagnosticati nell’Isola, a fronte di 23.465 tamponi in 24h. Il rapporto tra casi e tamponi si abbassa al 4,93%. Rilevante, invece, il numero dei decessi: ben 33. Stabili gli ingressi sia in terapia intensiva che negli ospedali. Nei reparti di rianimazione sono, tutt’ora, 223 le presenze con un incremento solo di +1 rispetto a ieri, mentre, i ricoverati con sintomi risultano 1.667 (+4 rispetto alla giornata di ieri). I guariti sono stati 787.

Palermo torna al primo posto con 359 nuovi contagiati

La suddivisione dei casi nelle diverse province regionali vede Palermo al primo posto per contagi con +359. Seguono Catania: con 207 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Messina: 259, Trapani: 92, Siracusa: 101, Ragusa: 18, Caltanissetta: 42, Agrigento: 28, Enna: 52.

G.G.