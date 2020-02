Cosa fare a Catania oggi?

La movida catanese non conosce giorni settimanali di riposo: ecco tutti gli eventi in programma per mercoledì 19 febbraio.

Cultura

Anteprima- Si Vive Una Volta Sola- presenza di Carlo Verdone presso il Multisala Planet Catania, Viale Della Costituzione 47 dalle ore 21:00 alle ore 00:00

COSI È (a piedi nudi nel parco) incontro spirituale con l’io interno di ognuno presso Parco Gioieni, Tondo Gioieni dalla ore 10:00 alle ore 12:00

Teatro Coppola // Altre Lettere. Alberto Savinio presso Teatro Coppola, Via del Vecchio Bastione 9 dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

AEGEE Recruting Day presso Vulcano Pub Catania, Via Giuseppe Perrotta dalle ore 18:30 per attività europee per i giovani.

Fun

Stand up comedy con Saverio Raimondo at MA Catania start h 22:00, presso MA Catania, Via Vela

Un Martini at Mamma Africa presso Mamma Africa sito in Via Montesano 30 start h 22:00

Vudù il nuovo rito- Mer 19 Feb- Mono presso Mono Via Gornalunga 16 start h 21:30

Noemi Costanzino- live in Gammazita, start h 22:00 presso Gammazita Piazza Federico di Svevia.

Food

Social Burgers 7oro Nicolosi organizzato dalla pizzeria 7oro in Viale della Regione 37, Nicolosi, dalle ore 19:00 alle ore 23:30.

Apergourmet è un’alternativa al classico aperitivo. Una proposta al Momoi in via Catania 10 a San Giovanni la Punta dalle ore 20:00.

G.G.