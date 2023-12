Nato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre, il corso gratuito di difesa personale è rivolto alle studentesse dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti. Ideato dall’associazione We Love Unict in collaborazione con l’A.S.D. Free Fighter e il comitato provinciale ASI Catania. Il responsabile dell’iniziativa, Paolo Fasanaro, si è occupato dell’organizzazione e della formazione della classe: “É un’iniziativa che ha riscontrato una grande adesione, motivo per il quale contiamo di riproporla con il nuovo anno per dare la possibilità anche alle altre ragazze di potervi partecipare”.

Il corso, interamente gratuito, prevede tre lezioni che partiranno giovedì 7 dicembre dalle ore 16 alle ore 17 e per i successivi due giovedì (14 e 21 dicembre). “Purtroppo ogni giorno avvengono episodi di violenza dove le donne sono aggredite dai loro carnefici, spesso mariti, fidanzati o ex, e non riescono a difendersi – afferma Angelo Musmeci, presidente ASI Catania –. Credo che iniziative come questa possano, in qualche modo, dare sicurezza alle donne spingendole a non avere paura e a reagire. Si tratta di semplici pratiche tecniche di autodifesa che possono salvare la vita”.