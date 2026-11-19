Giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, è stato per oltre sessant’anni protagonista del panorama culturale italiano. La notizia della morte è stata diffusa da Repubblica.it.

L’Italia perde una delle sue voci più autorevoli nel mondo del giornalismo e della divulgazione culturale. È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Aveva 91 anni. A darne notizia è stata Repubblica.it, il quotidiano di cui è stato una delle firme più prestigiose e riconoscibili.

Dagli esordi in Rai alla storica firma di Repubblica

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias ha attraversato oltre sei decenni di storia italiana, raccontandone i cambiamenti politici, sociali e culturali attraverso il giornalismo, la televisione e la letteratura. Una carriera lunga e articolata, contraddistinta dalla curiosità intellettuale, dal rigore nell’analisi e da una straordinaria capacità di rendere accessibili al grande pubblico anche gli argomenti più complessi.

Dopo gli esordi professionali in Rai, ha lavorato come inviato e corrispondente dall’estero, seguendo in particolare la realtà statunitense e quella francese. È stato una firma storica di Repubblica, quotidiano con il quale ha costruito un rapporto professionale e intellettuale durato decenni, diventando un punto di riferimento per generazioni di lettori.

La televisione come strumento di conoscenza e divulgazione

Il suo volto è diventato familiare al pubblico televisivo grazie a trasmissioni che hanno lasciato un segno nella storia della televisione italiana. Da Telefono Giallo a Babele, da Enigma a Le Storie – Diario Italiano, fino ai più recenti Rebus e La Torre di Babele, Augias ha saputo trasformare l’approfondimento in uno strumento di conoscenza e confronto.

La sua attività non si è limitata al giornalismo e alla televisione. Autore di numerosi libri, saggi e romanzi, ha dedicato gran parte della propria produzione alla storia, all’arte, alla religione, alla politica e all’identità europea. Tra i suoi lavori più conosciuti figurano I segreti di Parigi, I segreti del Vaticano, I segreti d’Italia e Il grande romanzo dei Vangeli, opere nelle quali emerge la sua passione per la ricerca e per la divulgazione.

L’eredità di un protagonista della cultura italiana Intellettuale laico, attento al dialogo e al confronto delle idee, Augias ha rappresentato un modello di giornalismo fondato sulla conoscenza, sulla capacità di interrogarsi e sulla necessità di comprendere la complessità del presente attraverso la storia e la cultura.

Con la sua scomparsa se ne va un protagonista di primo piano della vita culturale italiana, un uomo che ha saputo parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla profondità dei contenuti. Il suo lavoro, i suoi libri e le sue numerose apparizioni televisive restano una testimonianza importante di un modo di fare informazione e divulgazione che ha messo al centro il valore della conoscenza.

Una perdita significativa per il giornalismo italiano e per tutti coloro che, attraverso le sue parole, hanno imparato a guardare la cultura e la storia con maggiore consapevolezza.