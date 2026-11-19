Giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo, è stato per oltre sessant’anni protagonista del panorama culturale italiano. La notizia della morte è stata diffusa da Repubblica.it.
L’Italia perde una delle sue voci più autorevoli nel mondo del giornalismo e della divulgazione culturale. È morto Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Aveva 91 anni. A darne notizia è stata Repubblica.it, il quotidiano di cui è stato una delle firme più prestigiose e riconoscibili.
Dagli esordi in Rai alla storica firma di Repubblica
Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias ha attraversato oltre sei decenni di storia italiana, raccontandone i cambiamenti politici, sociali e culturali attraverso il giornalismo, la televisione e la letteratura. Una carriera lunga e articolata, contraddistinta dalla curiosità intellettuale, dal rigore nell’analisi e da una straordinaria capacità di rendere accessibili al grande pubblico anche gli argomenti più complessi.
Dopo gli esordi professionali in Rai, ha lavorato come inviato e corrispondente dall’estero, seguendo in particolare la realtà statunitense e quella francese. È stato una firma storica di Repubblica, quotidiano con il quale ha costruito un rapporto professionale e intellettuale durato decenni, diventando un punto di riferimento per generazioni di lettori.
La televisione come strumento di conoscenza e divulgazione
Il suo volto è diventato familiare al pubblico televisivo grazie a trasmissioni che hanno lasciato un segno nella storia della televisione italiana. Da Telefono Giallo a Babele, da Enigma a Le Storie – Diario Italiano, fino ai più recenti Rebus e La Torre di Babele, Augias ha saputo trasformare l’approfondimento in uno strumento di conoscenza e confronto.
La sua attività non si è limitata al giornalismo e alla televisione. Autore di numerosi libri, saggi e romanzi, ha dedicato gran parte della propria produzione alla storia, all’arte, alla religione, alla politica e all’identità europea. Tra i suoi lavori più conosciuti figurano I segreti di Parigi, I segreti del Vaticano, I segreti d’Italia e Il grande romanzo dei Vangeli, opere nelle quali emerge la sua passione per la ricerca e per la divulgazione.
L’eredità di un protagonista della cultura italiana
Con la sua scomparsa se ne va un protagonista di primo piano della vita culturale italiana, un uomo che ha saputo parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla profondità dei contenuti. Il suo lavoro, i suoi libri e le sue numerose apparizioni televisive restano una testimonianza importante di un modo di fare informazione e divulgazione che ha messo al centro il valore della conoscenza.
Una perdita significativa per il giornalismo italiano e per tutti coloro che, attraverso le sue parole, hanno imparato a guardare la cultura e la storia con maggiore consapevolezza.