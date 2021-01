Coronavirus: Sicilia sfiora i 2000 casi, cresce il numero delle vittime

Coronavirus, Sicilia sfiora i 2000 casi in meno di 24h. Sono 1.913, infatti, i nuovi positivi diagnosticati nell’ultima giornata, su 10.473 tamponi effettuati. In salita anche il numero dei decessi, 40 vittime in tutta la Sicilia. Stabili i ricoveri nei reparti di terapia intensiva, si conta solo un nuovo ingresso rispetto a ieri, mentre, gli ospedalizzati non critici aumentano di +44, rispetto alla giornata di ieri.

La suddivisione provinciale

La suddivisione del contagio nelle provincie: Catania: 486, Palermo: 582, Messina: 331, Trapani: 231, Ragusa: 41, Siracusa: 21, Caltanissetta: 123, Agrigento: 52, Enna: 46.

G.G.