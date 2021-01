Coronavirus, 1.230 nuovi casi e 28 decessi in Sicilia

Covid, Sicilia: 1.230 i nuovi casi di positività all’infezione Coronavirus, diagnosticati nell’Isola, nel giro di 24 ore, a fronte di 21.609 tamponi effettuati. La percentuale di positività, quindi, si attesta al 5,69%. I decessi sono stati 28, nell’ultima giornata, mentre, i guariti circa 981. Questi i dati del bollettino del 21 gennaio 2021. Crescono, purtroppo, i ricoveri in terapia intensiva +6 rispetto a ieri, per 221 presenze nei reparti siciliani, anche se i ricoverati con sintomi sono in diminuzione si passa dai 1.459 di ieri a 1.436 presenze di oggi.

Palermo 459 nuovi casi

La suddivisione provinciale vede ancora il capoluogo regionale in testa per contagiati, 459 nelle ultime ore. Seguono Catania 248 nuovi casi, Messina: 127, Trapani: 112, Siracusa: 68, Ragusa: 36, Caltanissetta: 104,

Agrigento: 41, Enna: 35.

G.G.