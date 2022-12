“Cornuti Siciliani” (Bertoni editore) è la prima opera di narrativa di Franco Bertolone, nella vita detective privato catanese, una galleria di 10 casi di tradimenti, strani, emeblematici, a volte rocamboleschi, risolti con pazienza e mestiere.

Ha voluto offrire ai suoi lettori una gamma piuttosto variegata di casistiche riguardanti il tradimento coniugale.

“Nello specifico, della nostra terra, carica di passioni, profumi intensi – racconta Bertolone -, abitata ancora da certi stereotipi come quello del macho che non sa resistere alle tentazioni delle femmine e dove si annidano antichi pregiudizi. Una terra in cui uomini, donne, mariti, padri, madri e mogli in apparenza fedeli, vanno alla ricerca delle loro piccole perdizioni, per fame d’amore, per ripicca, e in tal caso le due cose originano da un terreno comune”.

“Vicende di ordinaria quotidianità ambientate nella provincia siciliana -conclude – si mescolano a tradimenti più articolati a carico di mariti importanti, figure istituzionali; passando per giovani che scelgono diversivi vicini a casa, mariti che traggono linfa dall’incontro con una prostituta o giovani ragazzi abbordati ad un parcheggio”.