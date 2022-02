Congresso Provinciale Giovani Democratici

Domenica 13 febbraio alle ore 16 si terrà, presso la Federazione provinciale del Partito Democratico a Catania, il IV congresso dei Giovani Democratici della provincia di Catania.

Si tratta di un appuntamento importante, durante il quale verrà eletto il nuovo segretario provinciale insieme al nuovo esecutivo che avrà il compito di coordinare l’azione politica per i prossimi anni.

Successivamente, i nuovi organi dirigenti neoeletti parleranno della nuova impronta che intendono dare al partito e si discuteranno le future azioni politiche da intraprendere all’interno della provincia di Catania nei prossimi anni.

L’evento si svolgerà sia da remoto che in presenza, presso la Federazione provinciale del Partito Democratico a Catania in via Savoia 19, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.