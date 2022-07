Usare i condizionatori è diventato un lusso per pochi.

Secondo la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio il dispositivo ha un “peso” maggiore in bolletta per l’Emilia-Romagna dove si deve mettere in conto una spesa massima di 154 euro. La regione in cui il condizionatore incide in modo minore sull’importo delle bollette è il Molise.

Nella Top 5 c’è spazio anche per Sicilia e Campania che fanno segnare una spesa compresa tra 110 euro e 137 euro.

Per rinfrescare casa, a parità di utilizzo rispetto agli anni scorsi, bisogna mettere in conto una spesa superiore a causa dell’incremento del costo unitario dell’energia elettrica che riguarda le forniture del Mercato Tutelato che quelle del Mercato Libero.

Il “peso” in bolletta del condizionatore è elevato ma non è uguale per tutti.

L’utilizzo del condizionatore e, quindi, il suo impatto in bolletta sono strettamente legati alle abitudini personali e alle temperature raggiunte durante l’estate nella propria città

In media, una famiglia italiana spende tra i 79 euro e i 98 euro per utilizzare il condizionatore durante l’estate. Le differenze su base regionale sono significative. In Emilia-Romagna e in Sardegna, ad esempio, si registra la spesa più elevata per l’utilizzo del condizionatore, con punte di 154 euro e 151 euro rispettivamente.

La regione che spende meno per il condizionatore è, invece, il Molise con un minimo di appena 58 euro complessivo così come la valle d’Aosta con una spesa annuale media per il rinfrescamento di casa compresa tra 70 euro e 87 euro. Spesa limitata anche per la Basilicata. In questa regione, infatti, l’utilizzo del condizionatore in estate comporta una spesa media compresa tra 71 euro e 88 euro. Dati simili anche per la Liguria, dove la spesa media è compresa tra 72 euro e 89 euro. A chiudere la Top 5 delle regioni che spendono meno per il condizionatore c’è l’Umbria con un importo compreso tra 74 euro e 92 euro da destinare all’utilizzo del condizionatore.

Il condizionatore incide per circa l’11% sui consumi annuali di energia elettrica registrati da una famiglia italiana.

Come ridurre la spesa la spesa per il condizionatore?

Per alleggerire l’impatto del condizionatore in bolletta ci sono vari modi.

Una soluzione prevede un minore utilizzo del sistema di rinfrescamento, andando così a ridurre il consumo di energia elettrica. Per ridurre tale consumo, senza tagliare le ore di utilizzo durante l’estate, è possibile puntare sull’efficienza energetica scegliendo un condizionatore ad alta efficienza (dispositivi compatibili con le detrazioni fiscali fino al 65%).

Tra i “rimedi” più efficaci per ridurre la spesa c’è la possibilità di ridurre il costo unitario dell’energia elettrica. La scelta di tali tariffe può essere effettuata direttamente online, affidandosi al sistema di confronto online messo a disposizione dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce.