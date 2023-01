Scadranno il prossimo 26 gennaio i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di 190 posti di dirigente medico di varie discipline.

“Con questo nuovo avviso continuiamo a sostenere la capacità occupazionale della nostra Azienda in modo da poter coprire il più alto numero possibile dei posti vuoti in organico – afferma il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza -. Per l’area dell’emergenza sappiamo che permangono le criticità di sistema ormai note in tutto il Paese, ma non ci sottraiamo alla sfida e contiamo anche sulla capacità dei territori di richiamare competenze e professionalità”.

Il concorso è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 102 del 27.12.2022, ed è consultabile sul sito aspct.it nella sezione dedicata ai bandi di concorso, area dirigenza.

Nel dettaglio i posti a concorso sono così suddivisi:

– 17 posti di Anestesia e Rianimazione;

– 7 di Chirurgia generale;

– 16 di Direzione medica di Presidio ospedaliero;

– 5 di Gastroenterologia;

– 4 di Ginecologia e Ostetricia;

– 3 di Igiene degli alimenti e nutrizione;

– 11 di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica;

– 2 di Medicina del lavoro;

– 44 di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza;

– 17 di Medicina fisica e Riabilitazione;

– 4 di Medicina trasfusionale;

– 2 di Nefrologia;

– 2 di Neonatologia;

– 1 di Oncologia medica;

– 10 di Ortopedia e Traumatologia;

– 3 di Otorinolaringoiatria;

– 6 di Patologia clinica;

– 6 di Pediatria;

– 1 di Pneumologia;

– 11 di Psichiatria;

– 16 di Radiologia diagnostica

– 2 di Urologia.

La procedura di partecipazione al concorso è interamente informatizzata. Per accedere alla piattaforma cliccare sul seguente link: https://www.aspct.it/operatore/bandi-concorso/dirigenza/?news=11136. Il termine per la presentazione delle istanze è fissato, come già anticipato, alle ore 23:59:59 del 26 gennaio 2023.

Concorsi per primari

Pubblicato, inoltre, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), n. 18 del 30.12.2022, la selezione per il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle seguenti Unità Operative:

– UOC Cure Primarie e Integrazione Socio-Sanitaria

– UOC Farmacia P.O. di Caltagirone

– UOC Igiene Ambienti di Vita

– UOC Implementazione dei Percorsi terapeutici e Verifica Appropriatezza

– UOC Neurologia DEA 1 P.O. di Caltagirone

– UOC Oculistica DEA 1 P.O. di Acireale

– UOC Ortopedia e Traumatologia Presidio di Base P.O. di Biancavilla

– UOC Ortopedia e Traumatologia Presidio di Base P.O. di Paternò

– UOC Salute della donna e prevenzione Oncologica

– UOC Servizio di Psicologia.

La presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso sarà possibile solo dopo la pubblicazione del bando sulla GURI (Gazzetta Ufficiale).