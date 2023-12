A Catania due concerti serali a ingresso libero, che si svolgeranno il 15 dicembre a San Giuseppe in Ognina e il 16 dicembre a Santa Maria di Gesù, templi di culto e aggregazione della comunità cittadina. L’inizio è per le ore 20. Protagonista sarà il coro lirico del Bellini, diretto da Luigi Petrozziello. Al pianoforte il maestro Gianbartolo Porretta. In programma canti del repertorio internazionale, dalla musica classica alla tradizione. Cresce intanto l’attesa anche per gli altri appuntamenti in calendario al Teatro Bellini per celebrare le Festività. Nell’ambito della stagione sinfonica si segnala infatti il concerto di “Luci di Natale” del 15 e 16 dicembre (Turno A ore 20.30 e Turno B ore 17.30), che vedrà sul podio Eckehard Stier, direttore ospite principale del Bellini, impegnato a concertare pagine di fascino come la suite dallo Schiaccianoci di Čajkovskij o quella da Sheherazade di Rimskij-Korsakov, alle quali si aggiungere la rielaborazione operata da Luciano Berio sui Quadri di serenata notturna di Luigi Boccherini.

Di altrettanto richiamo è il gruppo gospel Kaylah Harvey & Bronx Black Keys che il 19 dicembre aprirà la locandina dei sei recital che arricchiscono l’offerta del calendario concertistico. Questa galoppata natalizia prelude al Concerto di Capodanno fissato per il primo gennaio alle ore 19, ancora con Eckehard Stier alla testa dell’Orchestra e del Coro del Teatro, sempre istruito da Luigi Petrozziello. La locandina trascorrerà dal valzer all’opera, laddove agli echi viennesi di Strauss padre e figlio, si alterneranno pagine sinfoniche e corali del repertorio lirico.

Tornando ai concerti nelle Chiese, la locandina si apre all’insegna della tradizione popolare con il solenne “Adeste fideles”, di autore anonimo, che sarà eseguito nella revisione del cardinale Domenico Bartolucci, già maestro perpetuo della Cappella musicale pontificia Sistina e accademico di Santa Cecilia. Seguirà uno dei pezzi più celebri di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, “Quanno nascette Ninno”, mutuato dalla produzione popolare partenopea. Dal repertorio internazionale è tratto “Stille Nacht” di Franz Xaver Gruber e “Days of beauty” di Ola Gjeilo. Né poteva mancare il bestseller di Irving Berlin “White Christmas”. Di Alberto Tomarchio, artista del coro del teatro e sensibile compositore, verranno eseguiti “Bammineddu, balla, balla” e “Ralligrativi, pasturi”. Anche gli autori colti si sono spesso ispirati al Natale. Il coro del Bellini ha scelto “Minuit, chrétiens” di Adolphe Adam, che verrà eseguito nella versione inglese “O Holy Night”, e “Ave Maria” di Franz Liszt.