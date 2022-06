Nessuno dei 15 deputati siciliani all’Ars del Movimento 5 Stelle, seguirà Luigi Di Mario.

«Le manovre di palazzo non ci interessano, qui siamo tutti concentrati a lavorare per le primarie e per dare alla Sicilia un governo che finalmente lavori proficuamente per dare risposte concrete ai bisogni dei siciliani che da Musumeci hanno ascoltato solo chiacchiere e vuoti proclami. Domani da lui ci aspettiamo l’ennesimo annuncio a cui non crede più nessunoio.

Sono le parole del capogruppo del M5S all’Ars e referente 5stelle per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

«Tutti, compresi i deputati 5stelle a Roma – continua Di Paola – siamo pronti a fare quadrato intorno al Movimento e a moltiplicare gli sforzi in vista dei prossime scadenze elettorali. Già sabato a Caltanissetta ci vedremo in una riunione aperta a tutti gli iscritti al M5S per serrare le fila e rinnovare gli stimoli che non ci sono mai mancati».

Tranne Antonio Lombardo (alcamese) , che arriva da Coraggio Italia, eletto con il Movimento 5 stelle, sono tutti ormai ex grillini: in Sicilia Roberta Alaimo (palermitana, eletta a Palermo), Vittoria Casa (di Bagheria), Francesco D’Uva (Messina), Andrea Giarrizzo (Enna), Caterina Licatini (Mazara), Vita Martinciglio (Mazara) e Gianluca Rizzo (Siracusa).