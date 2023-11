Il 12 novembre torna la competizione sportiva Slalom Giarre-Milo, giunta alla 22esima edizione. Da giorni sono partite le operazioni di pulizia e di messa in sicurezza del percorso, invariato rispetto allo scorso anno, che si snoda lungo tre chilometri con 12 barriere. Una gara di abilità in cui i piloti dovranno dimostrare la propria destrezza riuscendo a non far cadere i birilli presenti sul tracciato. Ogni birillo caduto corrisponderà a una penalità di dieci secondi.

La gara, finale nazionale trofei d’Italia Slalom Aci sport, è organizzata dall’Automobile Club Acireale, in sinergia con la Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio dei Comuni di Giarre e Milo. Le iscrizioni alla competizione sono aperte e tutta la documentazione è scaricabile dalla pagina Facebook Cronoscalata Giarre Montesalice Milo. Sabato 11 novembre, quindi, appuntamento con le verifiche e, domenica 12 novembre, con lo Slalom, suddiviso in una manche di ricognizione e in tre manches.