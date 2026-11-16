Colletta Alimentare 2026, in Sicilia raccolte 546 tonnellate di alimenti: donazioni in crescita del 4,47%

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare supera le 8.700 tonnellate in Italia. Nell’Isola hanno partecipato 14mila volontari in 1.100 punti vendita. Forte il coinvolgimento dei giovani, protagonisti di un gesto di solidarietà e pace.

La generosità degli italiani resiste anche alle difficoltà economiche e al caro vita. La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 14 novembre, ha permesso di raccogliere 8.700 tonnellate di alimenti in tutta Italia, superando il risultato dello scorso anno, quando erano state raccolte oltre 8.600 tonnellate. Di queste, 546 tonnellate provengono dalla Sicilia, dove la partecipazione ha registrato un incremento del 4,47% rispetto al 2025.

Un risultato significativo, soprattutto alla luce del contesto economico. Secondo le stime Istat citate da Banco Alimentare, a ottobre l’inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua. Nonostante le difficoltà che continuano a pesare sui bilanci familiari, migliaia di persone hanno scelto di condividere una parte della propria spesa con chi si trova in condizioni di bisogno.

Alla raccolta hanno contribuito oltre 160mila volontari in tutta Italia, impegnati nei supermercati per accogliere i donatori e promuovere l’iniziativa. Ai prodotti conferiti nei punti vendita si aggiungono inoltre le donazioni effettuate attraverso la spesa online sulle piattaforme aderenti.

Colletta Alimentare, il risultato della Sicilia: 546.195 chili raccolti

Nell’Isola sono stati raccolti complessivamente 546.195 chilogrammi di alimenti, contro i 522.809 del 2025. La crescita del 4,47% è il risultato dell’impegno di circa 14mila volontari e della disponibilità di 1.100 punti vendita.

La rete Banco Alimentare in Sicilia sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali. I prodotti raccolti durante la giornata saranno distribuiti nei prossimi mesi alle realtà convenzionate, tra cui mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada.

Ecco il dettaglio della raccolta nelle nove province siciliane:

Agrigento: 44.015 kg, con un aumento del 16,97% rispetto ai 37.629 kg del 2025.

44.015 kg, con un aumento del 16,97% rispetto ai 37.629 kg del 2025. Caltanissetta: 26.261 kg, in crescita dell’1,18% rispetto ai 25.953 kg dello scorso anno.

26.261 kg, in crescita dell’1,18% rispetto ai 25.953 kg dello scorso anno. Catania: 118.506 kg, con un incremento del 2,02% rispetto ai 116.155 kg del 2025.

118.506 kg, con un incremento del 2,02% rispetto ai 116.155 kg del 2025. Enna: 14.343 kg, in diminuzione del 10,06% rispetto ai 15.948 kg dell’anno precedente.

14.343 kg, in diminuzione del 10,06% rispetto ai 15.948 kg dell’anno precedente. Messina: 70.693 kg, con una crescita del 5,46% rispetto ai 67.034 kg del 2025.

70.693 kg, con una crescita del 5,46% rispetto ai 67.034 kg del 2025. Palermo: 129.806 kg, in aumento del 7,61% rispetto ai 120.628 kg dello scorso anno.

129.806 kg, in aumento del 7,61% rispetto ai 120.628 kg dello scorso anno. Ragusa: 34.506 kg, con un incremento dello 0,89% rispetto ai 34.201 kg del 2025.

34.506 kg, con un incremento dello 0,89% rispetto ai 34.201 kg del 2025. Siracusa: 46.326 kg, in crescita del 7,17% rispetto ai 43.227 kg dell’anno precedente.

46.326 kg, in crescita del 7,17% rispetto ai 43.227 kg dell’anno precedente. Trapani: 61.736 kg, in lieve calo dello 0,48% rispetto ai 62.031 kg del 2025.

Palermo si conferma la provincia con il quantitativo più alto di alimenti raccolti, seguita da Catania e Messina. In termini di crescita percentuale, invece, spicca Agrigento, che registra l’incremento più consistente rispetto alla precedente edizione.

Il valore dei giovani e del volontariato

Il risultato della Colletta Alimentare non si misura soltanto attraverso le tonnellate di prodotti raccolti. A fare la differenza è stato anche il tempo donato da migliaia di persone, tra cui numerosi giovani, studenti e gruppi di amici che hanno scelto di trascorrere la giornata nei supermercati, accogliendo i clienti, illustrando il significato dell’iniziativa e contribuendo alla raccolta.

Un coinvolgimento che il presidente della Fondazione Banco Alimentare, Marco Piuri, ha voluto sottolineare, evidenziando il desiderio delle nuove generazioni di partecipare attivamente alla vita della comunità.

«In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta. La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri», ha dichiarato Piuri.

Il presidente ha richiamato anche le parole rivolte da Papa Leone XIV ai giovani durante un incontro a Lima, invitandoli ad appassionarsi a ciò che è vero, buono e bello e a intraprendere progetti generosi. Secondo Piuri, i volontari più giovani hanno tradotto concretamente questo messaggio, scegliendo di incontrare persone sconosciute e di prendersi cura degli altri.

La Colletta, ha aggiunto, rappresenta anche un’esperienza educativa: un’occasione per comprendere che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto. In un periodo segnato da divisioni e difficoltà, la solidarietà diventa così un modo concreto per costruire la pace.

Banco Alimentare Sicilia: «Una semina che continua a dare frutti»

Soddisfazione per il risultato raggiunto anche da parte di Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia, che ha evidenziato il valore della partecipazione nonostante il difficile scenario economico.

«Siamo profondamente grati per il risultato molto positivo che abbiamo raggiunto con la Colletta Alimentare di quest’anno, ottenuto nonostante il difficile contesto economico», ha sottolineato Maugeri.

Il presidente ha poi richiamato il significato educativo dell’iniziativa, ricordando le parole di una volontaria, Adriana, mamma di quattro figli e insegnante, che ha descritto la Colletta come un modo per «far crescere il grano», accompagnando le nuove generazioni nella scoperta del valore della solidarietà.

«Ogni incontro, ogni gesto di attenzione è un seme che può germogliare nel tempo: è così che possiamo contribuire al bene comune», ha aggiunto.

Anche Santo Giordano, presidente di Banco Alimentare Sicilia Occidentale, ha evidenziato la risposta positiva dei cittadini e il significato particolare dell’edizione 2026, dedicata al tema della pace.

Dietro ogni donazione, ha spiegato, non c’è soltanto un gesto di solidarietà, ma anche la volontà di farsi carico dei bisogni altrui, creando occasioni di incontro e condivisione. Particolarmente significativo, secondo Giordano, è stato il coinvolgimento dei ragazzi, che hanno partecipato con entusiasmo insieme a insegnanti e genitori.

La partecipazione delle istituzioni e il sostegno alla Colletta

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha ricevuto anche quest’anno l’attenzione delle più alte cariche dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato la propria partecipazione attraverso una donazione di generi alimentari.

Alla vigilia dell’iniziativa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto agli italiani un videomessaggio nel quale ha definito la Colletta «un’iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione».

La Colletta Alimentare® è il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare ETS aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2026, indetta da Papa Leone XIV. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comitato Nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Compagnia delle Opere – Opere Sociali ETS, l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, Lions International Multidistretto 108 Italy e la European Food Banks Federation.

Tra i partner dell’edizione 2026 figurano Intesa Sanpaolo come partner istituzionale; Unipol, Cuki e Coca-Cola come main sponsor; Eni, Bennati, PwC e Terranova come sponsor. Amazon e Poste Italiane hanno invece sostenuto l’iniziativa come partner logistici.

La trentesima edizione lascia dunque un risultato che va oltre i numeri: migliaia di persone hanno scelto di condividere ciò che avevano, trasformando un gesto quotidiano come fare la spesa in un’occasione di incontro, attenzione verso gli altri e costruzione del bene comune.