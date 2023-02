“Il film non è solo un happening di situazioni tragicomiche, ma è soprattutto un viaggio anomalo nell’assurdo della vita”. Roberto Vecchioni descrive così su Facebook “La primavera della mia vita”, la prima opera cinematografica dei colleghi Antonio Di Martino e Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce e Dimartino, raccontando di come è stato divertente recitare al loro fianco in giorni che definisce di “ispirata follia”. La proiezione nelle sale italiane della pellicola sarà un’uscita-evento dal 20 al 22 febbraio.

La regia è di Zavvo Nicolosi che firma anche la sceneggiatura con Michele Astori e i due artisti siciliani, che sono anche i protagonisti del film. Non solo cantautori, quindi, ma anche autori, sceneggiatori e attori, Colapesce e Dimartino interpretano due amici con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere.

Dopo la rottura improvvisa del sodalizio artistico e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) contatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo progetto: andare in giro per la Sicilia per scrivere insieme un libro sulle leggende siciliane. Comincia così un viaggio che li trascinerà in una spericolata e sorprendente corsa contro il tempo per rispettare la consegna dell’opera.

Nel cast del film, oltre a Vecchioni, sono presenti altri ospiti musicali, come Madame, Brunori Sas, ErlandØye e La Comitiva. Tra gli attori professionisti, invece, figurano Stefania Rocca, l’eccentrica agente, Corrado Fortuna, il meccanico con un’imprevedibile passione per i Doors e Demetra Bellina, la misteriosa Sofia, che accompagneranno i due protagonisti in un viaggio entusiasmante e poetico.

Il duo musicale, noto per le canzoni piene di ironia, si aggiunge a celebri coppie di comici siciliani che hanno raccontato al cinema la Sicilia e le sue contraddizioni, percorrendo le sue strade e mostrando le sue bellezze, come Franco e Ciccio, Ficarra e Picone. E chissà che non sia l’inizio di una nuova lunga carriera che si aggiunge a quella musicale, iniziata nei primi anni 2000 e ricca anche di tante collaborazioni con colleghi come Levante e Carmen Consoli. Anche se il duo siciliano è arrivato al grande pubblico grazie a Sanremo e alla loro “musica leggerissima” e piena di ironia.

In questi giorni il loro nuovo singolo “Splash”, vincitore dei premi della critica “Mia Martini” e “Lucio Dalla” nella recente edizione del festival, è su tutte le radio e fa parte della colonna sonora del film. Una canzone dal titolo ironico che parla delle aspettative che finiscono per governare la vita dell’uomo. Si nasce e si hanno subito delle aspettative, sin da bambini: questo pensiero ha portato i due artisti all’idea che l’essere umano è incline a lavorare continuamente per evitare la vita, riempiendo la propria quotidianità di cose da fare per paura del vuoto.

Esemplificativa è sull’argomento una scena del film:

Lorenzo: Ma me lo vuoi dire perché mi***ia sei sparito?! Antonio: Perché mi ero stancato di quella vita, Lore’! Stavo veramente male, accumulare oggetti, inseguire obiettivi sempre più alti… E alla fine a cosa mi è servito?! Insomma, guarda tutto questo. Lorenzo: Che c’è da guardare?! È una ***a! Antonio: Ci siamo presi tutto, adesso è il momento di restituire.

Le città siciliane dove sarà proiettata la pellicola: