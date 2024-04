Creating Opportunities for Development and Employment: il corso CODE è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica digitale – impresa sociale, e ha lo scopo di accrescere le competenze digitali e la transizione digitale in Italia. Da oggi 8 aprile parte la seconda edizione del progetto formativo: sono tre i corsi avviati e rivolti ai giovani neet siciliani, fra cui due attività a Catania (front end developer e back end developer) e una a Palermo (back end developer).

Il corso, guidato da Intellegere e in collaborazione con Tree srl e Steve Jobs academy, è gratuito e ha lo scopo di contribuire in maniera concreta a ridurre la disoccupazione giovanile in Sicilia, spingendo su una formazione specialistica della durata complessiva di 344 ore: nello specifico, il progetto formativo vuole fornire competenze avanzate nell’ambito della programmazione. La metodologia CODE è basata su lezioni in modalità mista e il coinvolgimento attivo dei partner sostenitori: la combinazione di lezioni online e in sede favorisce l’interazione diretta con il territorio siciliano, e la partecipazione dei sostenitori contribuisce a rendere il percorso didattico una vera e propria esperienza professionale.

Attualmente i corsi affrontano i temi IT e development, con lo scopo di colmare il divario tra domanda e offerta di competenze nel settore tecnologico: in Sicilia, quasi un terzo dei giovani tra i 15 e i 29 anni non studia più e non cerca lavoro. Si tratta del fenomeno dei cosiddetti neet, ovvero delle persone che restano ai margini del mondo del lavoro, che rappresenta nell’isola il dato più alto di tutto il Paese. CODE nasce, anche alla luce di questi dati – raccolti dal rapporto Istat 2023 – da una partnership tra pubblico e privato sociale, ovvero tra Governo e Associazione di fondazioni e casse di risparmio (Acri) – e per gli anni 2022-2026 stanzia un totale di 350 milioni di euro.