Lucca Comics & Games 2026: Claudio Castellini firma il manifesto della sessantesima edizione

Un omaggio all’eccellenza del fumetto italiano per celebrare i 60 anni della più importante manifestazione dedicata alla cultura pop in Italia. Lucca Comics & Games 2026 affida il proprio manifesto ufficiale a Claudio Castellini, uno dei più grandi disegnatori italiani contemporanei. L’annuncio arriva nell’anno in cui la manifestazione si prepara a festeggiare il prestigioso traguardo della sessantesima edizione, confermando ancora una volta il suo legame con i grandi protagonisti del fumetto nazionale e internazionale.

Autore dal tratto spettacolare e immediatamente riconoscibile, Castellini rappresenta da decenni un punto di riferimento per il fumetto mondiale. Dopo aver conquistato il pubblico italiano con opere come Dylan Dog e Nathan Never, l’artista emiliano ha intrapreso una brillante carriera internazionale collaborando con i principali editori statunitensi, tra cui Marvel e DC Comics, contribuendo alla rappresentazione di personaggi iconici come Superman, Batman, Spider-Man e Silver Surfer.

La scelta di affidargli l’immagine simbolo di Lucca Comics & Games 2026 assume quindi un valore che va oltre il semplice aspetto celebrativo. Il manifesto diventa infatti il riconoscimento del contributo che il fumetto italiano continua a offrire alla scena mondiale e della capacità dei suoi autori di influenzare generazioni di lettori e professionisti.

L’opera realizzata da Castellini racchiude energia, dinamismo e senso dello spettacolo, elementi che da sempre caratterizzano il suo stile. Il manifesto si propone come una vera e propria dichiarazione d’intenti per l’edizione 2026, evocando lo spirito di una manifestazione che negli anni è riuscita a trasformarsi da evento dedicato agli appassionati di fumetto a punto di riferimento internazionale per la cultura pop, il gaming, il cinema, l’animazione e la narrativa fantasy.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente significativa non soltanto per il traguardo dei sessant’anni, ma anche per la presenza di ospiti di assoluto rilievo. Tra i primi nomi annunciati figura quello di Frank Miller, leggenda del fumetto americano e autore di opere fondamentali come Il ritorno del Cavaliere Oscuro, Sin City e 300.

L’accoppiata tra il manifesto firmato da Claudio Castellini e la partecipazione di figure iconiche del panorama fumettistico internazionale lascia presagire un’edizione destinata a entrare nella storia della manifestazione.

A sessant’anni dalla sua nascita, Lucca Comics & Games continua così a rinnovarsi senza perdere la propria identità, celebrando il passato e guardando al futuro attraverso il talento di artisti che hanno contribuito a definire il linguaggio del fumetto contemporaneo.