Cirino Cristaldi presenta a Catania “Ousmanne Olman – Il ritorno”

Sabato 19 settembre, alle 18:30, la Feltrinelli di via Etnea a Catania ospiterà la presentazione di “Ousmanne Olman – Il ritorno”, il nuovo romanzo di Cirino Cristaldi, pubblicato da Algra Editore con la prefazione di Alessandro Cecchi Paone. A dialogare con l’autore sarà Amanda Succi.

Il ritorno di Ousmanne

Dopo “Ousmanne Olman, il predestinato”, pubblicato nel 2024, Cristaldi riporta al centro della narrazione il protagonista della saga, muovendosi tra fantasy, distopia, thriller e fantascienza.

Sono trascorsi quattro anni dalla scomparsa di Ousmanne quando il protagonista torna in un mondo profondamente cambiato. La storia è ambientata nel 2039, dopo il disastro provocato dalla Suntech, la multinazionale già presente nel primo romanzo. Il suo ritorno riapre questioni rimaste in sospeso e lo porta nuovamente a confrontarsi con il proprio passato.

Alcuni incontri e legami tornano ad assumere un ruolo centrale, mentre nuovi elementi spingono la vicenda verso una dimensione sempre più misteriosa. Il romanzo mantiene un ritmo cinematografico, alternando azione e introspezione senza svelare gli sviluppi della storia.

Una saga tra distopia e realtà

Con il secondo capitolo, l’universo di Ousmanne Olman si amplia attraverso una narrazione che guarda alla fantascienza senza rinunciare alla dimensione umana dei suoi personaggi. Il futuro immaginato da Cristaldi diventa così anche uno spazio per interrogarsi sulle conseguenze delle scelte, sulla memoria e sui legami che resistono al tempo.

Profilo dell’autore

Cirino Cristaldi, classe ’84, è giornalista, autore e sceneggiatore. Figura di spicco del territorio etneo, da anni dedica la propria attività alla promozione culturale, con particolare attenzione alla letteratura e al cinema. È presidente di EtnaBook, il festival internazionale del libro e della cultura di Catania, giunto alla sua ottava edizione, in programma dal 23 al 27 settembre.

Nel suo percorso ha inoltre curato diverse iniziative legate al mondo cinematografico e culturale, tra cui Taormina Film Fest, Nations Award, Via dei Corti e CineMigrare.

Accanto all’attività culturale porta avanti quella di autore. Tra le sue pubblicazioni figurano “La mafia e i suoi stereotipi televisivi”, “Onorata Società”, “Catanesi per sempre” e “Ousmanne Olman, il predestinato”, primo capitolo della saga da cui nasce il nuovo romanzo.

“Ousmanne Olman – Il ritorno” prosegue così una saga che guarda al futuro per raccontare, attraverso l’avventura e il mistero, anche la parte più umana dei suoi protagonisti. Un nuovo capitolo nel quale il passato torna a bussare alla porta, lasciando aperta la strada verso ciò che ancora deve essere scoperto.

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