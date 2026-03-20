Addio a Chuck Norris: muore a 86 anni la leggenda delle arti marziali

Il mondo del cinema e delle arti marziali piange la scomparsa di Chuck Norris, morto all’età di 86 anni.

La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso un comunicato diffuso sui social: l’attore si è spento nelle scorse ore, circondato dai suoi cari, dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute.

Dall’emergenza medica alla scomparsa

Solo pochi giorni fa erano circolate notizie su un ricovero d’urgenza alle Hawaii, dove Norris si trovava. Le sue condizioni, inizialmente poco chiare, si sono poi aggravate fino al tragico epilogo.

La causa della morte non è stata resa nota nel dettaglio, ma secondo le prime informazioni si tratterebbe di una conseguenza dell’emergenza medica che lo aveva colpito improvvisamente.

Una carriera tra leggenda e realtà

Nato nel 1940, Chuck Norris — all’anagrafe Carlos Ray Norris — è stato uno dei volti più iconici del cinema d’azione.

Dopo una brillante carriera nelle arti marziali, che lo ha visto campione mondiale di karate, conquistò Hollywood anche grazie allo storico duello con Bruce Lee in Way of the Dragon.

Negli anni ’80 e ’90 divenne simbolo del genere action con film come Missing in Action e Delta Force e soprattutto con la serie televisiva Walker, Texas Ranger, che lo consacrò come icona globale.

Il mito oltre il cinema

Negli ultimi anni, Norris era diventato un fenomeno della cultura pop grazie ai celebri “Chuck Norris Facts”, che ne esaltavano in chiave ironica l’invincibilità.

Un mito che ha attraversato generazioni, trasformando l’attore in qualcosa di più di una semplice star: un simbolo.

L’ultimo saluto

Pochi giorni prima della sua morte, Chuck Norris aveva condiviso sui social un video in cui si allenava, ringraziando i fan per l’affetto ricevuto in occasione del suo 86° compleanno.

Un’immagine che oggi assume un valore ancora più forte: quello di un uomo che, fino all’ultimo, ha incarnato disciplina, forza e determinazione.