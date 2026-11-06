Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali: «Aveva un raro tumore del sangue». La difesa aveva lanciato l’allarme mesi prima

La donna, 50 anni, è sopravvissuta al tentativo di esecuzione del 30 settembre nel carcere di Riverbend, in Tennessee. A gennaio i suoi legali avevano segnalato una grave patologia ematologica che avrebbe potuto provocare complicazioni durante l’iniezione. Ora il caso riaccende il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti.

Una rara forma di tumore del sangue, due dosi di farmaco letale e un’esecuzione che non è riuscita a provocarne la morte. La vicenda di Christa Pike, 50 anni, detenuta nel braccio della morte in Tennessee, assume nuovi contorni dopo la diffusione di documenti giudiziari che riportano una diagnosi medica già segnalata dai suoi avvocati diversi mesi prima del tentativo di esecuzione.

Il 30 settembre 2026, nel carcere di massima sicurezza Riverbend di Nashville, Pike è sopravvissuta alla somministrazione di due dosi di pentobarbital, il farmaco utilizzato per l’iniezione letale. Un episodio eccezionale che ha suscitato interrogativi sulle procedure adottate dalle autorità penitenziarie e sulle condizioni sanitarie della detenuta.

Secondo quanto riportato da People, sulla base degli atti giudiziari, la donna soffrirebbe di una rara patologia del sangue, indicata dai suoi legali come una forma di malattia mieloproliferativa.

L’allarme dei legali già a gennaio

Il particolare più rilevante riguarda una denuncia presentata l’8 gennaio 2026 dagli avvocati di Pike.

Nel documento, la difesa aveva segnalato una conta piastrinica estremamente elevata, una condizione definita trombocitosi e ritenuta probabilmente collegata alla malattia mieloproliferativa.

Secondo i legali, questa patologia avrebbe potuto aumentare sensibilmente i rischi legati alla somministrazione del pentobarbital, favorendo complicazioni come l’edema polmonare.

Si tratta di una condizione caratterizzata dall’accumulo di liquido nei polmoni, che nei casi più gravi può provocare una grave difficoltà respiratoria e una sensazione di soffocamento.

La difesa aveva quindi sostenuto che sottoporre la detenuta all’iniezione letale, senza tenere adeguatamente conto delle sue condizioni cliniche, avrebbe potuto esporla a sofferenze particolarmente gravi.

Un altro elemento segnalato dai legali riguardava le difficoltà nell’individuazione delle vene e nell’esecuzione dei prelievi, circostanza che avrebbe reso più complicato anche l’accesso venoso necessario per la procedura.

Due dosi di pentobarbital, ma la donna è ancora viva

La sera del 30 settembre il tentativo di esecuzione si è trasformato in un caso senza precedenti.

Secondo le ricostruzioni contenute negli atti presentati dalla difesa, il personale incaricato avrebbe incontrato notevoli difficoltà nel predisporre le linee endovenose necessarie alla somministrazione del farmaco.

Il legale Randy Spivey, presente come testimone, ha riferito che sarebbero stati utilizzati numerosi aghi nel tentativo di individuare una vena adeguata.

Durante la procedura, Pike avrebbe lamentato dolore e bruciore al braccio. Successivamente, il suo respiro sarebbe diventato sempre più difficoltoso.

Nonostante la somministrazione di due dosi di pentobarbital, la donna non è morta.

È stato necessario interrompere la procedura e richiedere un intervento sanitario d’urgenza. Pike è stata trasferita in ospedale, dove è rimasta ricoverata per dieci giorni prima di fare ritorno in carcere.

Secondo le ricostruzioni della difesa, le sue condizioni erano state inizialmente estremamente gravi e avevano richiesto anche il supporto della ventilazione meccanica.

La sua sopravvivenza è stata definita un evento senza precedenti nella storia moderna delle esecuzioni negli Stati Uniti. Il tumore potrebbe aver influito? Cosa sappiamo davvero?

È proprio su questo punto che si concentra oggi l’attenzione.

Gli avvocati sostengono che la patologia ematologica, insieme alle difficoltà nell’accesso venoso, potrebbe aver contribuito a rendere inefficace o particolarmente traumatica la procedura.

Tuttavia, non esiste ancora una conclusione ufficiale che dimostri un rapporto diretto tra il tumore e il fallimento dell’esecuzione.

Anche le difficoltà nell’inserimento degli aghi e il possibile malfunzionamento delle linee endovenose rappresentano elementi che dovranno essere valutati nell’ambito delle verifiche.

La ricostruzione degli avvocati, pertanto, non può essere considerata una spiegazione medica definitiva di quanto accaduto.

Il caso pone comunque una questione fondamentale: fino a che punto le autorità possono procedere con un’esecuzione capitale quando esistono condizioni cliniche potenzialmente in grado di provocare sofferenze estreme?

Il Tennessee sospende le esecuzioni

Le conseguenze della vicenda hanno superato il caso individuale.

Dopo il fallimento dell’esecuzione di Pike, il governatore del Tennessee, Bill Lee, ha disposto la sospensione delle restanti esecuzioni previste per il 2026 e ha ordinato un’indagine indipendente per chiarire quanto accaduto.

Le autorità penitenziarie hanno sostenuto di aver seguito il protocollo previsto, mentre la difesa continua a contestare le modalità con cui è stata condotta la procedura.

Anche il futuro della detenuta resta incerto. I suoi avvocati hanno chiesto al governatore di commutare la condanna a morte in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.

Una storia che riapre il dibattito sulla pena capitale

Christa Pike è stata condannata a morte per l’omicidio, avvenuto nel 1995, della diciannovenne Colleen Slemmer. Il delitto, particolarmente violento, ha segnato profondamente la storia giudiziaria del Tennessee.

La sua vicenda non cancella la gravità del crimine per il quale è stata condannata, ma pone interrogativi che vanno oltre la responsabilità penale individuale.

Il caso riguarda la legittimità delle procedure, il rispetto delle condizioni mediche dei detenuti e i limiti che uno Stato deve rispettare anche quando applica la pena capitale.

La domanda, adesso, non riguarda soltanto il motivo per cui due dosi di un farmaco letale non siano riuscite a uccidere Christa Pike.

Riguarda anche ciò che è accaduto durante quella procedura, le conseguenze che la donna ha subito e le responsabilità di chi era incaricato di eseguirla.

Una vicenda destinata a lasciare un segno nel dibattito americano sulla pena di morte.