Chiusa per due giorni la Statale 114 nel tratto Acireale-Aci Castello

La Strada Statale 114, nel tratto di via Livorno in territorio di Aci Castello, compreso tra il residence “Galatea” e la Casa cantoniera, resterà chiusa al transito nelle giornate di domani e dopodomani, venerdì 4 e sabato 5 giugno.

In questi due giorni verranno eseguiti lavori di messa in sicurezza del torrente Barriera, la cui stazione appaltante è il Comune di Aci Catena, nell’ambito degli interventi di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri, interessate da fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica.

Il Comune di Aci Castello ha già disposto percorsi alternativi: in direzione Acireale, il traffico sarà deviato sulle vie Vampolieri, Terme romane (Sp 83), Oliveri (Sp 199), Volano, Nazionale per Catania, delle Terme, Ss 114 per Riposto

E.G.