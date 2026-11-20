Topografia, tomografia e biomeccanica corneale: gli esami che permettono di valutare l’idoneità al laser e ridurre il rischio di ectasia postoperatoria.

Quando si parla di chirurgia refrattiva, l’attenzione si concentra quasi sempre sul difetto visivo da correggere. Miopia, astigmatismo e ipermetropia diventano i principali parametri attraverso cui il paziente immagina il proprio intervento.

Ma la valutazione preoperatoria è molto più complessa di una semplice misurazione delle diottrie. Prima di eseguire un trattamento laser, infatti, è necessario studiare la struttura della cornea, analizzarne la geometria e valutare la capacità del tessuto di mantenere la propria stabilità dopo la procedura.

Un aspetto particolarmente importante perché tecniche come PRK, FemtoLASIK e SMILE, pur attraverso meccanismi differenti, modificano la struttura corneale per ottenere la correzione refrattiva.

La vera domanda, quindi, non è soltanto quanto difetto visivo sia possibile correggere, ma se la cornea possa sostenere quella correzione in condizioni di sicurezza.

Approfondiamo l’argomento con l’oculista, specializzato in chirurgia refrattiva, Giovanni Moschitta.

La cornea non è soltanto una lente naturale

La cornea rappresenta uno dei principali elementi del sistema ottico dell’occhio. Grazie alla sua curvatura e alla differenza di indice di rifrazione rispetto all’aria, contribuisce in maniera determinante alla focalizzazione della luce sulla retina.

Ma la cornea è anche una struttura biologica complessa. È costituita da diversi strati, tra cui lo stroma, che rappresenta la maggior parte del suo spessore ed è formato principalmente da lamelle di collagene organizzate secondo una particolare architettura. Questa disposizione conferisce al tessuto caratteristiche di resistenza e flessibilità fondamentali per il mantenimento della forma corneale. Nella chirurgia refrattiva, modificare la geometria della cornea significa intervenire anche sul suo equilibrio biomeccanico.

Per questo non è sufficiente sapere quanto misura il suo spessore centrale: occorre comprendere come il tessuto è distribuito e quali caratteristiche strutturali presenta.

Pachimetria corneale: perché il numero dei micron non racconta tutto

Uno degli esami più conosciuti nella valutazione preoperatoria è la pachimetria, che misura lo spessore corneale, espresso in micron.

È un parametro essenziale perché il trattamento refrattivo deve preservare una quantità adeguata di tessuto. Tuttavia, due cornee con lo stesso spessore centrale possono presentare profili di rischio differenti.

Una cornea può avere una distribuzione pachimetrica regolare, mentre un’altra può mostrare un assottigliamento decentrato o una progressione anomala dello spessore dal centro verso la periferia. Queste caratteristiche possono suggerire la presenza di alterazioni strutturali che richiedono ulteriori approfondimenti.

Le raccomandazioni delle principali società scientifiche sottolineano infatti che il rischio di ectasia postoperatoria non dipende esclusivamente dallo spessore residuo, ma dall’insieme dei parametri anatomici, topografici e biomeccanici.

Topografia e tomografia: due esami complementari

La topografia corneale consente di studiare la curvatura della superficie anteriore della cornea, individuando eventuali irregolarità. È particolarmente utile per riconoscere astigmatismi irregolari e alterazioni morfologiche che potrebbero rappresentare segnali di una patologia ectasica.

La tomografia corneale permette invece una valutazione più completa della struttura, ricostruendo anche la superficie posteriore e analizzando la distribuzione dello spessore corneale. Questa distinzione è particolarmente importante nella diagnosi delle forme iniziali o subcliniche di cheratocono.

In alcuni pazienti, infatti, alterazioni della superficie posteriore o della progressione pachimetrica possono emergere prima che siano presenti segni clinici evidenti. La tomografia contribuisce quindi a identificare cornee potenzialmente vulnerabili, anche quando la qualità visiva risulta ancora soddisfacente.

Il rischio di ectasia dopo la chirurgia refrattiva

Una delle complicanze più importanti, sebbene non frequente, della chirurgia refrattiva corneale è l’ectasia postoperatoria. Si tratta di una condizione caratterizzata da un progressivo indebolimento e deformazione della cornea, che può determinare un aumento dell’astigmatismo irregolare e un peggioramento della qualità visiva.

Il meccanismo è legato a una perdita di stabilità biomeccanica del tessuto corneale. Tra i fattori di rischio riconosciuti rientrano anomalie topografiche preoperatorie, caratteristiche corneali predisponenti, giovane età, entità della correzione e quantità di tessuto modificato durante l’intervento.

Un’attenzione particolare viene riservata ai pazienti con forme sospette o subcliniche di cheratocono. In queste situazioni, un trattamento che modifica ulteriormente la struttura corneale potrebbe aumentare il rischio di instabilità.

La prevenzione dell’ectasia comincia quindi molto prima dell’intervento, attraverso un’accurata selezione dei candidati.

Biomeccanica corneale: oltre la forma, la risposta del tessuto

Negli ultimi anni la diagnostica preoperatoria si è arricchita di strumenti capaci di fornire informazioni sulle proprietà biomeccaniche della cornea.Mentre topografia e tomografia descrivono principalmente la sua geometria, la valutazione biomeccanica studia come il tessuto risponde a una sollecitazione. Alcune tecnologie analizzano, per esempio, la deformazione corneale indotta da un impulso d’aria, ricavando parametri utili a caratterizzare la risposta meccanica del tessuto.

L’integrazione di dati tomografici e biomeccanici può migliorare l’identificazione di cornee suscettibili a deformazioni ectasiche. Si tratta di un’evoluzione importante, perché una cornea morfologicamente regolare non presenta necessariamente lo stesso profilo biomeccanico di un’altra con caratteristiche geometriche simili.

Tuttavia, nessun singolo esame o indice è oggi in grado di prevedere con certezza assoluta il rischio di ectasia.

La scelta della tecnica chirurgica dipende anche dall’architettura corneale

PRK, FemtoLASIK e SMILE non modificano il tessuto corneale nello stesso modo. Nella PRK, il laser a eccimeri agisce sulla superficie stromale dopo la rimozione dell’epitelio. Nella FemtoLASIK viene creato un flap corneale mediante laser a femtosecondi, seguito dall’ablazione stromale con laser a eccimeri. La SMILE prevede invece la creazione e l’estrazione di un lenticolo intrastromale attraverso una piccola incisione.

Queste differenze comportano modalità diverse di intervento sull’architettura corneale. La scelta della tecnica deve quindi tenere conto non soltanto del difetto refrattivo, ma anche della morfologia corneale, delle condizioni della superficie oculare, dell’entità della correzione e dei fattori di rischio individuali. Non esiste una tecnica universalmente migliore per ogni paziente.

Quando la scelta più corretta è non operare

Uno degli aspetti più importanti della chirurgia refrattiva moderna è la capacità di riconoscere le situazioni nelle quali il trattamento non dovrebbe essere eseguito. Una tomografia sospetta, una condizione ectasica, una refrazione instabile o altri fattori clinici possono rendere inappropriata una procedura corneale.

In questi casi, la decisione di non intervenire non rappresenta un limite della chirurgia, ma un’applicazione dei principi di sicurezza. In pazienti selezionati possono essere valutate tecniche alternative, comprese alcune procedure intraoculari, che richiedono comunque una propria e rigorosa valutazione di idoneità. Il criterio fondamentale rimane il rapporto tra beneficio visivo atteso e rischio chirurgico.

La precisione del laser comincia prima dell’intervento

La chirurgia refrattiva ha raggiunto livelli di precisione tecnologica molto elevati. Ma la sofisticazione delle apparecchiature non può sostituire una corretta selezione del paziente.

La qualità del risultato dipende anche dalla capacità di interpretare gli esami diagnostici, riconoscere eventuali anomalie e pianificare il trattamento rispettando le caratteristiche strutturali dell’occhio. Come sottolineano le raccomandazioni della European Society of Cataract and Refractive Surgeons, la valutazione preoperatoria deve comprendere un insieme articolato di esami, tra cui refrazione, topografia o tomografia, pachimetria e valutazione della superficie oculare.

La chirurgia refrattiva non consiste semplicemente nel correggere delle diottrie. Consiste nel modificare un sistema ottico biologico preservandone, per quanto possibile, la stabilità e la funzione. Ed è proprio nella valutazione preoperatoria che si costruiscono le condizioni per un intervento appropriato.