Chiosco-bar di Catania serviva clienti al tavolo, fioccano le sanzioni

Fioccano le sanzioni: un chiosco-bar di Catania serviva i clienti al tavolo. Il locale è stato chiuso per inottemperanza alle norme vigenti in materia di contenimento al Covid-19.

Il chiosco-bar sito sulla strada per San Giovanni Galermo garantiva ai clienti la consumazione ai tavoli; pratica vietata in “zona arancione” dove è permesso l’asporto e il delivery ma non la permanenza nei locali. Nell’ambito dell’attività svolta, inoltre, sono state controllate anche 25 persone, sei delle quali sanzionate per non aver indossato la mascherina protettiva nonché per non aver ottemperato all’obbligo di non uscire da casa tra le 22:00 e le 05:00 oltre all’inosservanza del divieto di spostarsi in un comune diverso da quello di residenza.

G.G.