Céline Dion, il grande ritorno sul palco parte da Parigi

Aveva promesso che sarebbe tornata. Anche strisciando, anche quando il corpo sembrava dirle il contrario. Perché per Céline Dion la musica non è mai stata soltanto un mestiere: è il luogo in cui si riconosce, quello da cui è difficile allontanarsi anche quando la vita impone una pausa.

Dopo anni lontana dai grandi palcoscenici e dopo la diagnosi, resa pubblica nel 2022, della sindrome della persona rigida, una rara patologia neurologica che ha profondamente condizionato la sua vita e la sua carriera, quella promessa oggi torna a prendere forma. Il palco che per anni ha dovuto guardare da lontano è nuovamente davanti a lei.

E lo fa proprio a Parigi, la città che nel 2024 aveva già rappresentato il suo ritorno davanti al mondo.

Era la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi. La pioggia cadeva sulla capitale francese e, in cima alla Torre Eiffel, Céline Dion intonava Hymne à l’amour. Una voce che tornava a farsi sentire dopo anni difficili, davanti a milioni di persone. Un’esibizione breve, ma capace di raccontare molto più di una semplice performance: il desiderio di esserci ancora, di tornare lì dove tutto aveva senso.

Quella sera Parigi era stata il suo palco. Oggi diventa il punto di partenza per un ritorno ancora più importante.

Céline Dion sarà protagonista di 16 concerti alla Plenitude Arena, nella periferia ovest della capitale francese, con il primo appuntamento fissato per il 12 settembre. La residency, intitolata Celine Dion Paris 2026-2027, segna il ritorno della cantante canadese alla dimensione più naturale per lei: quella del concerto, del pubblico, della musica vissuta dal vivo.

«Sono pronta e sono un po’ tesa, ovviamente, perché è passato tanto tempo», ha raccontato Céline arrivando a Parigi, accolta da una folla di fan che non ha mai smesso di aspettarla.

Baci, sorrisi, braccia aperte e le dita unite a formare un cuore. Poi le voci del pubblico: «Siamo felici di vederti», «Ti amiamo». Parole semplici che restituiscono l’affetto accumulato durante gli anni di assenza.

«Questa è la mia seconda casa», ha detto parlando di Parigi. E proprio qui, dopo il ritorno simbolico del 2024, Céline si prepara ad affrontare nuovamente un palco per sedici serate.

Sul palco porterà il meglio del suo repertorio, tra grandi successi in francese e in inglese. My Heart Will Go On, Because You Loved Me e le tante canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori tornano così a vivere nella dimensione per cui sono nate: quella della musica dal vivo.

Quasi 260 milioni di album venduti nel mondo raccontano la grandezza di una carriera che ha attraversato decenni, conquistando pubblico e riconoscimenti in ogni angolo del pianeta. Ma questa volta i numeri sembrano quasi passare in secondo piano.

Perché il vero traguardo è esserci.

Céline si era progressivamente ritirata dalle scene dopo aver cancellato il Courage World Tour, a causa del peggioramento della sua condizione. La malattia aveva imposto un tempo diverso, fatto di silenzi, difficoltà e battaglie lontane dai riflettori.

Poi è arrivata Parigi.

La Torre Eiffel. La pioggia. Hymne à l’amour.

E quella promessa che non aveva mai smesso di accompagnarla.

Adesso non c’è più soltanto la speranza di rivederla su un palco. Ci sono delle date, un pubblico che la aspetta e una voce pronta a ricominciare.

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