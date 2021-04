C’è l’ok della Diocesi di Acireale: da domani vaccinazioni in 4 parrocchie

Saranno quattro le parrocchie adibite alle vaccinazioni anti Covid approvate e rese disponibili da parte della Regione Siciliana.

Le somministrazioni inizieranno domani, sabato 3 aprile, ma fino ad ora sono state poche le prenotazioni: si calcola, infatti, che verranno inoculate 300 dosi nella fascia di età compresa tra i 69 ed i 79 anni.

I centri sono stati creati ad Aci Catena, nel Centro della Gioventù ‘Maria SS. della Catena’, di via A. Moro 54; ad Acireale, nel Salone della Parrocchia Madonna della Fiducia di Via Wagner 67; a Riposto, nel salone della Parrocchia SS. Apostoli di Via Piersanti Mattarella, 47, a Fiumefreddo di Sicilia, nel salone della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Piazza Botteghelle.

E.G.