Due ore di puro divertimento per dimenticare lo stress e i problemi di ogni giorno. Torna a Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea lo showman Antonello Costa, in scena sabato 15 aprile (doppio spettacolo alle ore 17.30 e alle ore 21) e domenica 16 aprile (ore 17.30) al Teatro Metropolitan di Catania con il nuovissimo “C’è Costa per te”, una sorta di omaggio alla regina della tv, Maria de Filippi, che con il suo format dedicato al valore dei sentimenti da anni fa sorridere i cuori registrando record di ascolti.

«Siamo felici del ritorno di Antonello – ha detto il direttore artistico Alessandro Idonea – anche perché nel 2012 fece parte del primo nucleo di attori che inaugurò Una Stagione a 4 stelle, insieme a mio padre Gilberto, Nino Frassica e Pino Caruso».

“C’è Costa per te” è un varietà colorato, uno spettacolo musicale, recitato, cantato e ballato come nella migliore tradizione dell’avanspettacolo italiano, e cosa c’è di più sano di una risata come farmaco naturale per il proprio benessere psicofisico?

Lo spettacolo sarà impreziosito dalla presenza di Annalisa Costa (sorella e soubrette) e di due ballerine, consta di 13 pillole di puro divertimento legate a 13 personaggi diversi, con altrettanti cambi scena, in un concentrato travolgente di monologhi, canzoni e danza.

Uno show dal ritmo serrato ed incalzante che coinvolgerà attivamente anche il pubblico in sala, in una parodia di quello che eravamo e che stiamo diventando.