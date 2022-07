Dopo anni di continue violazioni di automobilisti e motociclisti, diventa finalmente effettiva la Zona a Traffico Limitato nel Centro Storico di Catania, con epicentro piazza Ogninella e via Pulvirenti, nei pressi del Teatro Massimo Bellini.

Un’ampia area in cui sono in già in funzione, per la fase di pre-esercizio, impianti automatizzati di telecamere installati per rendere accessibile la zona solo auto dei residenti e di quelli specificatamente autorizzati delimitata dal seguente perimetro: Via Antonino Di Sangiuliano, Via Antonio Mancini, Via Monsignor Ventimiglia, Via Euplio Reina, Via della Loggetta, Via Santa Maria del Rosario, Via Sant’Agata, via Vittorio Emanuele II, via Leonardi, Via Valle, Via Landolina.

In questa prima fase non scatteranno le multe con l’occhio delle telecamere per chi transita senza autorizzazione, ma che diventerà effettiva a decorrere dal 28 luglio.

Fin a quel giorno i cittadini aventi diritto, in questo modo, potranno attivare il servizio di rilascio dei pass di ingresso all’interno della suddetta area, mediante procedura on-line : https://www.amts.ct.it/rilascio-permessi-laccesso-aree-pedonali-ztl.

La rilevazione delle contravvenzioni avverrà nelle vie e piazze seguenti: Via Euplio Reina, dopo l’incrocio con via della Loggetta, Piazza Ogninella, Via Sant’Orsola, Via Giuseppe Perrotta, Piazza Scammacca, Via Pulvirenti, Via Sant’Agata, dopo l’incrocio con Via Santa Maria del Rosario, Via Mazza, Via Leonardi, dopo l’incrocio con Via Valle, Via Maria Callas (ex via Birreria).

Per informazioni si può inviare una mail all’indirizzo ztl@amts.ct.it oppure contattare i numeri telefonici 0957519367 – 0957519368.