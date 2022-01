Catania: vertice tra Musumeci e Miccichè

Incontri one to one per il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Tra alcune ore a Catania, nel pomeriggio, il vertice più delicato con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Le premesse non sono delle migliori, specie alla luce dell’attacco del leader di Forza Italia, all’assessore alla Sanità Ruggero Razza.

Un confronto chiarificatore, forse, che troverà risposta con nuove posizioni o cambiamenti in meglio o in peggio.

Miccichè sarà a Catania anche per un vertice con Sicilia futura, la costola renziana che fa capo a Nicola D’Agostino che nelle scorse settimane ha firmato un accordo con Forza Italia: a seguire ci sarà il faccia a faccia con il governatore siciliano.

Intanto, però, il governatore Musumeci ha iniziato a costruire una nuova strategia. Alla fine del mese, durante i giorni caldi del voto al Colle, dovrebbe incontrare la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Dovrebbe incontrarla assieme ai vertici siciliani di Fdl.

Nel contempo pare che Miccichè, subito dopo Musumeci, incontrerà l’eurodeputato meloniano Raffaele Stancanelli e l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, appena riabilitato dall’accusa di concorso esterno.