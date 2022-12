Il Catania questa mattina, dopo qualche giorno di pausa in coincidenza del Natale, ha ripreso gli allenamenti. Per effetto della quinta ammonizione in questo campionato, Filippo Lorenzini è stato squalificato per una giornata e non sarà pertanto disponibile in occasione della gara con il Ragusa, in programma domenica 8 gennaio al Massimino.

Prospetto disciplinare aggiornato –

Squalificato per una giornata: Lorenzini.

Diffidati: Rapisarda, Sarao, Vitale.